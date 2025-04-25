Российская теннисистка обыграла олимпийскую чемпионку на турнире в Испании

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв чемпионку Олимпиады-2024 китаянку Чжэн Циньвэнь.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4. За это время Потапова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. В активе Циньвэнь одна подача навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из четырех.

Следующим соперником Потаповой станет американка София Кенин, которая в двух партиях обыграла Лулу Сан из Новой Зеландии.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее стало известно, что российская теннисистка сыграет со сменившей гражданство Дарьей Касаткиной на турнире в Испании.