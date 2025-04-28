Футболист ЦСКА ответил на вопрос, может ли команда победить в РПЛ

Игрок ЦСКА Гайич: сейчас главное выиграть оставшиеся четыре матча в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич заявил, что сейчас команде важно выиграть оставшиеся четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

«Верим ли мы, что можем побороться за чемпионство? Не знаю, нам сейчас главное выиграть оставшиеся четыре матча в чемпионате, а там посмотрим, на каком месте закончим сезон», — сказал Гайич.

26 апреля ЦСКА обыграл в матче РПЛ московский «Спартак». ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» назвали цирком.