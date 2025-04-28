Олимпийский чемпион: глава МОК Бах постарается сделать для России как можно больше мерзостей

Чемпион ОИ Васильев: Бах постарается сделать для РФ как можно больше мерзостей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что запрет для тренера по фигурному катанию Александра Жулина находиться со своими учениками во время отборочного турнира на Олимпиаду связан с тем, что действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чьи полномочия истекают 23 июня, хочет перед своим уходом сделать для России как можно больше мерзостей, передает РИА Новости.

«Я думаю, что пока у Томаса Баха еще не истекли полномочия президента МОК, он постарается сделать напоследок для России как можно больше гадостей и мерзостей», — сказал Васильев.

27 апреля сообщалось, что Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде — 2026.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова назвала подлостью недопуск тренера Жулина к отбору Олимпиады-2026.