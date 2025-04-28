Российский хоккеист повторил рекорд Уэйна Гретцки

Хоккеист клуба «Каролина Харрикейнз» повторил рекорд Уэйна Гретцки, оформив два хет-трика в плей-офф Нацииональной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках одного клуба.

Это достижение покорялось только Уэйну Гретцки, Даниэлю Альфредссону, Дагу Бентли и Полу Рейнхарту.

28 апреля Свечников забросил три шайбы в ворота «Нью Джерси». «Каролина» победила со счетом 5:2. В серии до четырех побед «Каролина» ведет со счетом 3:1.

26 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкиным первым из представителей России забросил 75 шайб в рамках Кубка Стэнли.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее три голевых паса Никиты Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Флориду» в НХЛ.