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Овечкин установил рекорд в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтона» Овечкин первым из россиян забросил 75 шайб в Кубке Стэнли
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Eric Bolte-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкиным первым из представителей России забросил 75 шайб в рамках Кубка Стэнли. Статистика хоккеиста представлена на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 26 апреля «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:6. Овечкин забросил одну из шайб своей команды, гол стал для него 75-м в розыгрышах Кубка Стэнли за всю карьеру.

Теперь на счету Овечкина 972 заброшенные шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю он идет на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки (1016).

«Вашингтон» лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится 28 апреля.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

Ранее Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф НХЛ.

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