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Три голевых паса Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Флориду» в НХЛ

«Тампа» обыграла «Флориду» в НХЛ, Кучеров отдал три результативных паса
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась со счетом 5:1. Голами в составе «Тампы» отметились Джейк Гюнцель, который оформил дубль, Ник Пол, Люк Гленделинг и Энтони Сирелли. Единственную шайбу «Флориды» забросил Мэттью Ткачук.

Российский нападающий «Тампы» Кучеров голами не отметился, но отдал три результативных передачи. До этого Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25.

31-летний российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

После трех матчей «Флорида» ведет в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч состоится также на стадионе «Пантерз» 29 апреля, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин объяснил поражение от «Монреаля» в матче плей-офф НХЛ.

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