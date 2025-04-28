«У него закрытый перелом»: тренер клуба РПЛ о травме своего футболиста

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов заявил, что у футболиста клуба Макса Дзиова закрытый перелом, передает «Чемпионат».

«У него закрытый перелом со смещением. Тяжелая травма. Парню — здоровья. А кто рядом был, просто за головы хватались. Я не видел, там было эмоционально», — сказал Шалимов.

Дзиов получил травму в конце первого тайма. Дзиов столкнулся с Ильей Рожковым и его нога согнулась в неестественном положении. Футболист «Факела» получил перелом и его увезли с поля на электромобиле, Рожкова также заменили.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. На 22-й минуте «Факел» вперед вывел Владимир Ильин, на 56-й минуте равновесие восстановил Руслан Безруков, а на 89-й — Безруков оформил дубль и принес казанцам победу.

Ранее «Рубин» обыграл «Факел» в матче РПЛ.