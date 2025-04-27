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«Рубин» обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Рубин» со счетом 2:1 обыграл «Факел» в 26-м туре РПЛ
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Telegram-канал «ФК «Факел» Воронеж»

Казанский «Рубин» обыграл воронежский «Факел» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев. На 22-й минуте «Факел» вперед вывел Владимир Ильин, на 56-й минуте равновесие восстановил Руслан Безруков, а на 89-й — Безруков оформил дубль и принес казанцам победу.

В первом тайме защитник «Факела» Макс Дзиов получил тяжелую травму ноги, а также хавбек воронежцев Никита Моцпан получил красную карточку на 45+9-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Роман Сафьян.

В турнирной таблице национального первенства «Рубин» идет на седьмой позиции, набрав 39 очков. «Факел» имеет в активе 15 баллов и занимает последнюю, 16-ю строчку.

В следующем туре РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с лидером первенства «Краснодаром». Встреча состоится 3 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Факел» сразится на своем поле с московским «Спартаком» 4 мая. Начало поединка — 14:00 мск.

Ранее «Химки» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ.

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