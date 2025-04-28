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На Лондонском марафоне установили мировой рекорд по финишировавшим участникам

На Лондонском марафоне финишировали рекордные 60 тысяч участников
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Shutterstock

На Лондонском марафоне установили мировой рекорд по числу финишировавших участников. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации издания, по итогам забега финишировали около 60 тысяч человек. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2024 года на Нью-Йоркском марафоне, когда финишную прямую пересекли 55 646 человек.

По словам директора Лондонского марафона Хью Брэшера, также был установлен рекорд по числу поддержавших бегунов. Всего вдоль маршрута выстроились около 800 тысяч человек, отметил он.

Победителем Лондонского марафона стал кениец Себастьян Саве. Он преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты и 27 секунд. Среди женщин лидером стала Тигист Ассефа из Эфиопии — 2 часа 15 минут и 50 секунд, что стало новым мировым рекордом.

В январе женщина пробежала марафон в Норвегии в костюме белого медведя и установила рекорд. Она преодолела дистанцию за 4 часа 58 минут и 29 секунд на забеге PolarNight в норвежском городе Тромсё, где температура опускалась до минус 14 градусов по Цельсию.

Ранее европейский футбольный клуб установил мировой рекорд.

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