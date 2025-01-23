Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина пробежала марафон в костюме белого медведя и установила рекорд

UPI: англичанка пробежала марафон в Норвегии в костюме белого медведя и установила рекорд
close
Guinness World Records

Женщина пробежала марафон в Норвегии в костюме белого медведя и установила рекорд, пишет Daily Mail.

54-летняя Джилл Пунт, учительница из Эссекса, пробежала 42 км в костюме белого медведя, установив новый мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 4 часа 58 минут и 29 секунд на забеге PolarNight в норвежском городе Тромсё, где температура опускалась до минус 14 градусов по Цельсию. Ее достижение было официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый марафон, преодоленный в костюме млекопитающего.

Марафон проходил в экстремальных условиях: участники бежали по темному горному перевалу, преодолевая холод и снег. Несмотря на сложности, Джилл успешно финишировала, собрав $25 тысяч для благотворительной организации Cancer Research UK.

Джилл посвящает свои пробежки памяти отца, которого не стало в 1999 году из-за онкологии.

Ранее в Индии установили два рекорда для Книги Гиннесса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами