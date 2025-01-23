Женщина пробежала марафон в костюме белого медведя и установила рекорд

UPI: англичанка пробежала марафон в Норвегии в костюме белого медведя и установила рекорд

Женщина пробежала марафон в Норвегии в костюме белого медведя и установила рекорд, пишет Daily Mail.

54-летняя Джилл Пунт, учительница из Эссекса, пробежала 42 км в костюме белого медведя, установив новый мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 4 часа 58 минут и 29 секунд на забеге PolarNight в норвежском городе Тромсё, где температура опускалась до минус 14 градусов по Цельсию. Ее достижение было официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый марафон, преодоленный в костюме млекопитающего.

Марафон проходил в экстремальных условиях: участники бежали по темному горному перевалу, преодолевая холод и снег. Несмотря на сложности, Джилл успешно финишировала, собрав $25 тысяч для благотворительной организации Cancer Research UK.

Джилл посвящает свои пробежки памяти отца, которого не стало в 1999 году из-за онкологии.

Ранее в Индии установили два рекорда для Книги Гиннесса.