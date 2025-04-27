В «Динамо» раскрыли, кто является лидером клуба в отсутствии Тюкавина

Гафин: сейчас один из лидеров «Динамо» — Гладышев

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин назвал российского нападающего Ярослава Гладышева одним из лидеров клуба. Его слова приводит «Советский спорт».

«Гладышев сейчас один из лидеров «Динамо», — заявил Гафин.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее шансы «Динамо» на попадание в тройку призеров РПЛ назвали призрачными.