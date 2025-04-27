Гол в первом тайме переписали на Ивлева. Не коснулся мяча Ильин в той ситуации.
Начался второй тайм.
Перерыв. Отдохнем 15 минут!
Арбитр после просмотра повтора решил удалить Моцпана. Вдесятером остается «Факел». Кажется, справедливое решение.
Моцпан получил желтую карточку за фол на Безрукове.
Габараев вместо Дзиова, а Безруков вместо Рожкова.
Но нет, Рожкова тоже унесли на носилках.
Также газон покинул игрок «Рубина» Рожков. Но у Рожкова есть шанс продолжить игру.
Носилки появились на газоне, возможно перелом у Дзиова. Держутся за голову игроки «Факела».
«Рубин» контролирует мяч, но без продвижения к воротам.
Прострел в штрафную «Рубина» не привел к удару по воротам.
Божин остался один перед воротами «Рубина», пробил головой, но не подстроился под мяч. Удар получился слишком слабым.
Кабутов с линии штрафной пробил выше ворот. Будет угловой.
Ильин отдал слишком неточный пас на Каштанова. Мог Ильин выводить Каштанова один на один с вратарем.
Сейчас успокоилась игра. Перестали возникать моменты.
Квеквескири из выгодной позиции пробил прямо во вратаря «Рубина».
Шабанхаджай получил желтую карточку.
И второй мяч мог влететь в ворота «Рубина», но Моцпан метров с пяти не попал в створ ворот.
ГООЛЛЛЛЛЛ!!!!! «Рубин» никак не мог выйти со своей половины поля, Тесленко потерял мяч у своей штрафной, передача в район одиннадцатиметровой отметки нашла ногу Ильина, который в касание отправил мяч в сетку. 1:0 «Факел» впереди.
После углового у ворот «Рубина» не было удара по воротам.
Угловой будет. Нет пенальти.
Пошел сам арбитр смотреть повтор.
Калинин лежит в штрафной площади «Рубина», арбитр поставил угловой, но сейчас идет проверка. Возможно, в ворота «Рубина» поставят пенальти.
Юрганов попытался пробить через себя, но мяч пошел мимо ворот.
Угловой у ворот «Рубина» не привел к удару по воротам.
Не прошла передача на Шабанхаджая, мог игрок «Рубина» и один на один выходить, но немного неточно пас отдал Вада.
Рожков получил по ногам в центре поля. Но уже поднялся игрок «Рубина».
Здорово пробил Вуячич по воротам «Факела» метров с 12, но мяч полетел выше ворот.
Матч начался!
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иванов, Вада, Васильев, Ходжа, Шабанхаджай.
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Дзиов, Квеквескири, Брахими, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.
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