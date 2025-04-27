'22

ГООЛЛЛЛЛЛ!!!!! «Рубин» никак не мог выйти со своей половины поля, Тесленко потерял мяч у своей штрафной, передача в район одиннадцатиметровой отметки нашла ногу Ильина, который в касание отправил мяч в сетку. 1:0 «Факел» впереди.