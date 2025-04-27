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Спорт

В Казань приехал аутсайдер: «Рубин» играет с «Факелом». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Рубин» — «Факел». ОНЛАЙН

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В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» играет с воронежский «Факелом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
2-й тайм
27 апреля 19:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 1
Факел
Воронеж, Россия
22' Ивлев
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм

26' Шабанхаджай

22' Ивлев

41' Калинин

45' Моцпан 45' Моцпан

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'46

Гол в первом тайме переписали на Ивлева. Не коснулся мяча Ильин в той ситуации.

'46

Начался второй тайм.

19:57

Перерыв. Отдохнем 15 минут!

'45+7

Арбитр после просмотра повтора решил удалить Моцпана. Вдесятером остается «Факел». Кажется, справедливое решение.

45+5

Моцпан получил желтую карточку за фол на Безрукове.

45+3

Габараев вместо Дзиова, а Безруков вместо Рожкова.

45+3

Но нет, Рожкова тоже унесли на носилках.

'45+3

Также газон покинул игрок «Рубина» Рожков. Но у Рожкова есть шанс продолжить игру.

'45+1

Носилки появились на газоне, возможно перелом у Дзиова. Держутся за голову игроки «Факела».

'43

«Рубин» контролирует мяч, но без продвижения к воротам.

'39

Прострел в штрафную «Рубина» не привел к удару по воротам.

'36

Божин остался один перед воротами «Рубина», пробил головой, но не подстроился под мяч. Удар получился слишком слабым.

'35

Кабутов с линии штрафной пробил выше ворот. Будет угловой.

'33

Ильин отдал слишком неточный пас на Каштанова. Мог Ильин выводить Каштанова один на один с вратарем.

'30

Сейчас успокоилась игра. Перестали возникать моменты.

'27

Квеквескири из выгодной позиции пробил прямо во вратаря «Рубина».

'26

Шабанхаджай получил желтую карточку.

'25

И второй мяч мог влететь в ворота «Рубина», но Моцпан метров с пяти не попал в створ ворот.

'22

ГООЛЛЛЛЛЛ!!!!! «Рубин» никак не мог выйти со своей половины поля, Тесленко потерял мяч у своей штрафной, передача в район одиннадцатиметровой отметки нашла ногу Ильина, который в касание отправил мяч в сетку. 1:0 «Факел» впереди.

'19

После углового у ворот «Рубина» не было удара по воротам.

'18

Угловой будет. Нет пенальти.

'17

Пошел сам арбитр смотреть повтор.

'15

Калинин лежит в штрафной площади «Рубина», арбитр поставил угловой, но сейчас идет проверка. Возможно, в ворота «Рубина» поставят пенальти.

'13

Юрганов попытался пробить через себя, но мяч пошел мимо ворот.

'9

Угловой у ворот «Рубина» не привел к удару по воротам.

'7

Не прошла передача на Шабанхаджая, мог игрок «Рубина» и один на один выходить, но немного неточно пас отдал Вада.

'5

Рожков получил по ногам в центре поля. Но уже поднялся игрок «Рубина».

'3

Здорово пробил Вуячич по воротам «Факела» метров с 12, но мяч полетел выше ворот.

'1

Матч начался!

18:55

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иванов, Вада, Васильев, Ходжа, Шабанхаджай.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Дзиов, Квеквескири, Брахими, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж).

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