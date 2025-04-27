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«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

«Химки» сыграли вничью с «Акроном» со счетом 2:2 в 26-м туре РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась с результатом 2:2. На 12-й минуте первый гол забил Артем Дзюба, однако еще до перерыва «Химки» вышли вперед благодаря автоголу Константина Савичева на 24-й минуте и реализованному пенальти Лукаса Веры на 29-й минуте. На 67-й минуте «Акрон» снова вернул ничейный счет: невероятной красоты удар через себя удался португальскому защитнику Жоау Эсковалу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице национального первенства «Химки» идут на 12-й позиции, набрав 24 очка. «Акрон» занимает 10-е место с 29 очками.

В следующем туре РПЛ химчане в домашнем поединке сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 4 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Акрон» сразится на своем поле с махачкалинским «Динамо» 2 мая. Начало поединка — 18:00 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли аутсайдера РПЛ.

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