«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в полуфинальном матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл ярославский «Локомотив» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив», завершилась победой гостей со счетом 3:1. Уже на второй минуте уфимцы вышли вперед благодаря шайбе Данила Алалыкина. На 24-й минуте счет сравнял Рушан Рафиков, но «Салават» снова вышел вперед на 54-й минуте — отличился Михаил Науменков. На 60-й минуте в пустые ворота забил Александер Хмелевский.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев» захватил лидерство в серии. Второй матч состоится 29 апреля в Ярославе. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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