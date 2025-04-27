В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Перерыв
27 апреля 16:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа, Россия
01'Алалыкин
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
01'57"Алалыкин
2-й период
3-й период
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20'
Перерыв! «Локомотив» — «Салават Юлаев» — 1:0!
19'
И вновь численным превосходством ярославцы воспользоваться не сумели.
17'
Хафизуллин на бедро принял Елесина, второе подряд большинство у «Локо».
16'
Не реализуют свое большинство «железнодорожники», по-прежнему 0:0 у нас.
14'
Первое большинство у «Локомотива» в игре: малый штраф у гостей получил Скотт Уилсон.
13'
Полунин на скорости вошел в зону «Салавата», но нанес неточный бросок.
11'
Не удалось «Салавату» реализовать численное преимущество, в полном составе продолжают игру обе команды.
9'
Первое удаление в матче у «Локомотива»: Шалунов отправился на две минуты за подножку.
8'
Вязовой отражает бросок Елесина.
7'
Панин нанес бросок в створ, Исаев отразил.
5'
Черепанов накрыл бросок Алалыкина, хороши уфимцы в начале встречи.
4'
Бросок Дениса Яна оказывается неточным.
2'
ГОООООООООООООООООООЛ! Алалыкин наносит хлесткий бросок из левого круга вбрасывания и буквально в первой же атаке открывает счет в матче, 1:0 в пользу «Салавата»!
16:32
Игра началась! Поехали!
16:25
Составы команд на ваших экранах:
16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.