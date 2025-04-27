Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Шаг до финала: «Локомотив» против «Салавата». LIVE

Хоккей. КХЛ. Полуфинал. «Локомотив» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН

close

Эпизод матча «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Официальный сайт ХК «Локомотив»
В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
Перерыв
27 апреля 16:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа, Россия
01' Алалыкин
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период

01'57" Алалыкин

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20'

Перерыв! «Локомотив» — «Салават Юлаев» — 1:0!

19'

И вновь численным превосходством ярославцы воспользоваться не сумели.

17'

Хафизуллин на бедро принял Елесина, второе подряд большинство у «Локо».

16'

Не реализуют свое большинство «железнодорожники», по-прежнему 0:0 у нас.

14'

Первое большинство у «Локомотива» в игре: малый штраф у гостей получил Скотт Уилсон.

13'

Полунин на скорости вошел в зону «Салавата», но нанес неточный бросок.

11'

Не удалось «Салавату» реализовать численное преимущество, в полном составе продолжают игру обе команды.

9'

Первое удаление в матче у «Локомотива»: Шалунов отправился на две минуты за подножку.

8'

Вязовой отражает бросок Елесина.

7'

Панин нанес бросок в створ, Исаев отразил.

5'

Черепанов накрыл бросок Алалыкина, хороши уфимцы в начале встречи.

4'

Бросок Дениса Яна оказывается неточным.

2'

ГОООООООООООООООООООЛ! Алалыкин наносит хлесткий бросок из левого круга вбрасывания и буквально в первой же атаке открывает счет в матче, 1:0 в пользу «Салавата»!

16:32

Игра началась! Поехали!

16:25

Составы команд на ваших экранах:

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Для меня будет особой честью». Кто приедет на парад Победы в Москву?
РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая
На Украине заявили, что Москва и Киев далеки от переговоров. Военная операция, день 1159-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1159-й день
«Сильная переговорная позиция не получилась». Что означает освобождение Курской области?
Полковник Ходаренок: освобождение Курской области позволит ВС РФ активно наступать
Пожар в банном комплексе в Москве локализовали
Посетители горящих на востоке Москвы бань выбегали в резиновых тапочках
В Берлине состоялась демонстрация против поставок оружия Украине
Тушение горящего банного комплекса на востоке Москвы осложнилось
Новости и материалы
Специалист по чтению по губам раскрыл, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Водитель получил ушиб живота при налете БПЛА на белгородское село
США в ближайшую неделю примут решение по участию в урегулировании конфликта на Украине
Работу Ельцин Центра стали корректировать в соответствии с госполитикой
Олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера
В Японии приостановили демонстрацию «летающего автомобиля»
Обыгравший Рублева теннисист назвал себя творцом
Яровая предложила отправлять детей в анапские лагеря, не привязанные к морю
Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России
Зеленский назвал самые горячие участки фронта
Бойца СВО не пустили в кафе Ульяновска из-за дресс-кода
В Подмосковье голый мужчина игнорировал ПДД и попал на видео
В Москве экстренно сел летевший в Нальчик самолет
Названа возможная причина пожара в банном комплексе в Москве
Приморец избил и запинал женщин на проезжей части, и это попало на видео
Пожарный поезд прибыл для тушения горящего банного комплекса в Москве
Полиция проверит уфимку, избившую собаку из-за пролитого кофе
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика
Все новости
В СК раскрыли подробности о подготовке подрыва генерала Москалика
Количество горящих бань на востоке Москвы возросло до семи
Электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
Медаль «за мигрантов»? РПЦ наградила главу Мытищ, выдавшую жилищный сертификат приезжим
Военкор Стешин: выдавшую жилье экс-мигрантам главу Мытищ наградили медалью РПЦ
25 погибших и более тысячи пострадавших. Что известно о взрыве в иранском порту
Число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило 1100 человек
«Рыба гниет с головы». Фон дер Ляйен обвинили в провалах Евросоюза
Die Weltwoche: в Брюсселе обсуждают отставку токсичной главы ЕК фон дер Ляйен
Похороны папы Римского и массовая пасхальная свадьба: 15 главных фото недели
На границе Индии и Пакистана снова перестрелка. Что спровоцировало новое обострение?
В долине Кашмира снова произошла перестрелка между армиями Индии и Пакистана
Убийство генерала Москалика: агент спецслужб Украины признался в организации теракта
Задержанный по делу о подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Северокорейские бойцы в Курской области: появились их первые снимки с передовой
Военкор Гармаев обнародовал фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
27 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 27 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Никакого уважения!» Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска
Зеленский оказался в первом ряду на похоронах папы Римского в Ватикане
Готовился два года: ФСБ задержала организатора убийства генерала Москалика
ФСБ допросила агента СБУ, подозреваемого в убийстве генерала Москалика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами