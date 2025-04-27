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«Уже нереально»: экс-игрок ЦСКА о шансах команды на победу в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Масалитин не верит в победу команды в РПЛ
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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что не верит в победу команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Может ли ЦСКА побороться за победу в РПЛ? Думаю, это нереально. Больше шансов на победу в чемпионате у »Краснодара» или «Зенита»? Шансы то всегда есть, теоретические шансы есть и у ЦСКА, но вот практические... «Краснодар» зависит только от себя, «Зенит» зависит от себя и «Краснодара, а ЦСКА — от себя, «Зенита» и «Краснодара». «Краснодар» станет чемпионом, если команде хватит мастерства и мотивации. Важно, кто как воспользуется своими шансами», — сказал Масалитин.

26 апреля ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер назвал команды, которые участвуют в борьбе за победу в РПЛ.

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