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Российский тренер назвал команды, которые участвуют в борьбе за победу в РПЛ

Тренер Балахнин: «Спартак» и ЦСКА не участвуют в борьбе за победу в РПЛ
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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московские ЦСКА и «Спартак» не участвуют в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я думаю, «Спартак» и ЦСКА вряд ли поборются за чемпионство. Они могут наступать на пятки лидерам, но не более того. Фаворитом в борьбе за победу в РПЛ является «Краснодар». «Зенит» еще может достать лидера, но не другие команды», — сказал Балахнин.

26 апреля ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА готов дать Акинфееву возможность сыграть 1000 матчей.

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