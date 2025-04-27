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Российский тренер объяснил, заслуженно ли ЦСКА обыграл «Спартака»

Тренер Балахнин назвал заслуженной победу ЦСКА над «Спартаком»
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Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал заслуженной победу московского ЦСКА над столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА победил заслуженно. Армейцы играли уверенно, эффективно. ЦСКА забил решающий гол, проведя классную атаку, когда уже «Спартак» отыгрался. Чего не хватило «Спартаку»? Наверное, всего. Иногда команда смотрелась хорошо, но не было стройности. ЦСКА четко выполнял установку на игру, знал что он хочет», — сказал Балахнин.

26 апреля в матче РПЛ «Спартак» на своем стадионе уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2. Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

Ранее была названа причина спада «Спартака».

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