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Поражение от ЦСКА назвали трагедией для «Спартака»

Экс-игрок Колыванов: ЦСКА практически не дал «Спартаку» разыгрывать комбинации
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов назвал закономерной победу московского ЦСКА над столичным «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Фантастическая концовка. Конечно, трагедия для «Спартака». Наверное, была у них надежда постараться забить второй гол. А получилось все наоборот. ЦСКА практически не дал «Спартаку» разыгрывать комбинации. Были подходы, но КПД практически отсутствовал. ЦСКА умеет играть в контратаку, чем команда и воспользовалась», — отметил он.

Голами у ЦСКА отметились Сауль Гуарирапа и Кристиан Бистрович, единственный мяч «Спартака» забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее в ЦСКА заявили о раздражении судьями.

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