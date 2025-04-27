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Стало известно, ради чего тренер «Реала» готов покинуть клуб

Revelo: сборная Бразилии договорилась с тренером «Реала» Анчелотти
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Kirsty Wigglesworth/AP

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свой пост ради назначения на аналогичную должность в национальной сборной Бразилии. Об этом пишет издание Relevo.

По информации источника, Диего Фернандеш, представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF), который вел переговоры с Анчелотти, 26 апреля был в Севилье, где «Реал» играл финал Кубка Испании с «Барселоной» (поединок завершился поражением мадридского клуба со счетом 1:2).

Основным вопросом остается, когда именно итальянец присоединится к сборной Бразилии: в мае или после 30 июня. Все остальные вопросы уже улажены. Юразильская сторона предлагает специалисту долгосрочный контракт, схожий с тем, что у него был в «Реале».

17 апреля появилась информация, что Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны», который состоится 26 апреля. В оставшихся матчах чемпионата Испании Анчелотти не будет руководить командой. Такие сообщения в СМИ появились после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 33 сыгранных туров, набрав 72 очка и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Ранее в «Реале» ответили, стоит ли кого-то винить после поражения от «Барселоны».

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