«Саше больно»: отец Большунова о состоянии лыжника из-за разрушенного ВСУ дома

Отец олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов — старший раскрыл подробности о попадании снаряда ВСУ в его дом и рассказал о состоянии сына из-за этого события. Его слова приводит VG.

«Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и все сгорело. Мы живем прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. Вот тут все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — поделился Большунов-старший.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома.