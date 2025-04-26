Тренер «Динамо» разозлился на игроков в матче с «Зенитом»

Тренер «Динамо» Личка заявил, что разозлился на игроков в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» заявил, что в перерыве был зол на своих игроков. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«В раздевалке я был зол на них и сказал, что не надо никого бояться — ни «Спартака», ни «Зенита». Мы умеем играть в футбол — это я и сказал футболистам. Во втором тайме мы это показали», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее «Динамо» установило клубный рекорд.