Губерниев назвал Вяльбе «голой королевой»

Губерниев : в ФЛГР все прогнило и королева голая

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о желании возглавить Федерацию лыжных гонок России, заявив, что хочет показать, что в организации все прогнило, передает «Матч ТВ».

«Я отчасти и затеял всю эту историю, чтобы показать, насколько там система ФЛГР гнилая. Я показываю стране, что в этом королевстве все прогнило и король, а точнее королева, голая, поэтому надо ее менять», — сказал Губерниев.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее в Норвегии заявили, что уход Вяльбе будет самым значимым вкладом в международный лыжный спорт.