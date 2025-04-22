В Норвегии заявили, что уход Вяльбе будет самым значимым вкладом в международный лыжный спорт

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днем рождения, пожелав ей скорого выхода на пенсию, передает Sport24.

«Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте. Это под силу только другим людям. Но это сделает возвращение к нормальной ситуации гораздо проще, когда оно, наконец, начнется», — сказал Сальтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее чемпионка Олимпийских игр из России раскрыла свое отношение к смене спортивного гражданства.