Олимпийский чемпион заявил, что ему жалко сменившую гражданство Касаткину

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова теннисистки Дарьи Касаткиной, которая заявила, что не смогла жить в России свободной жизнью, передает «ВсеПроСпорт».

«Очень жалко девочку. Касаткина только начинает свою жизнь, а уже наделала кучу опрометчивых заявлений. Для чего она это делает, непонятно. Видимо, Касаткиной не хватает жизненного опыта», — сказал Васильев.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина вышла в третий круг турнира в Мадриде.