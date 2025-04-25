Австралийская теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира в Мадриде

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, представляющая Австралию, вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Во втором круге Касаткина обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:2, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее стало известно, сможет ли Касаткина представлять Австралию в командных турнирах.