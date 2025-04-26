«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

Московские «Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Угальде, Денисов, Мартинс, Бонгонда.

ЦСКА: Акинфеев, Абдулкадыров, Мойзес, Пьянич, Гуарирапа, Койта, Виллиан, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 58 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 54 очка.

Ранее Андрей Аршавин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА.