Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аршавин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА

Аршавин: «Спартак» кажется фаворитом в матче с ЦСКА
close
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что московский «Спартак» является фаворитом матча против столичного ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Перед первым матчем в чемпионате ЦСКА мне казался фаворитом. В итоге сыграл без атаки, а «Спартак» уверенно победил. Теперь «Спартак» кажется фаворитом, но все может вернуться», — сказал Аршавин.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 58 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее легенда «Спартака» эмоционально обратился к игрокам клуба перед дерби с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами