Аршавин назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА

Аршавин: «Спартак» кажется фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что московский «Спартак» является фаворитом матча против столичного ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Перед первым матчем в чемпионате ЦСКА мне казался фаворитом. В итоге сыграл без атаки, а «Спартак» уверенно победил. Теперь «Спартак» кажется фаворитом, но все может вернуться», — сказал Аршавин.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 58 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее легенда «Спартака» эмоционально обратился к игрокам клуба перед дерби с ЦСКА.