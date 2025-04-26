В «Зените» остались недовольны ничьей с «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 26-го тура чемпионата России против «Динамо» заявил, что его команде не удалось показать тот футбол, который она планировала. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«К сожалению, не смогли сегодня победить. До забитого мяча качество игры было хорошим, мы видели то, что тренировали. После гола мы сели слишком низко и не создавали большого количества моментов. В концовке освежили игру, были моменты, завершение игры было нервным. Счет по игре, для нас это неудовлетворительный результат, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее Юрий Семин объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Динамо».