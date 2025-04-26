Семин объяснил, почему «Зенит» не смог обыграть «Динамо»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал закономерной ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат».

«Закономерный результат, потому что была равная игра. У «Динамо» были проблемы в обороне на позиции Фернандеса. Во втором тайме «Динамо» имело преимущество и больше моментов, чтобы выиграть у «Зенита», — сказал Семин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» готов избавиться от иностранца за €10 млн.