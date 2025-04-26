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«Ростов» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ростов» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Вахания, Игнатов, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Щетинин, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Раков.

Матч состоится на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестом месте, имея в активе 44 очка и на 10 баллов отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». «Ростов» расположился на позицию ниже «железнодорожников», набрав 36 очков.

30 апреля команды встретятся еще раз — в рамках Кубка России.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 3 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ростовчане на день позже сыграют с подмосковными «Химками», игра начнется в 19:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Зенит» готов избавиться от иностранца за €10 млн.

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