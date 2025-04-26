Отец Большунова раскрыл, пострадали ли награды лыжника при разрушении дома ВСУ

Отец Большунова заявил, что награды сына не пострадали при разрушении дома ВСУ

Александр Большунов, отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, заявил, что в его доме, в который попал снаряд ВСУ, не было основных наград сына. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основные награды хранятся у Саши и у нас. Это же история. Так что все цело», — заявил он.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома.