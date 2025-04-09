Стало известно, сможет ли Касаткина представлять Австралию в командных турнирах

Российская теннисистка Дарья Касаткина, сменившая гражданство на австралийское, получит возможность представлять свою новую страну на командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

«Существует процесс, с помощью которого можно запросить освобождение. Он включает в себя заявление национальной ассоциации во внутреннюю арбитражную комиссию ITF, которая примет во внимание все обстоятельства, прежде чем вынести решение», — говорится в сообщении.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Шнайдер обошла Касаткину в рейтинге WTA.