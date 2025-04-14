Большунов выиграл седьмую гонку подряд

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл марафон на 70 км, который состоялся в рамках чемпионата России в Мончегорске.

Эта гонка стала последним официальным стартом сезона-2024/2025. Победная серия Большунова началась 29 марта, когда он выиграл гонку на этапе Кубка России — с раздельным стартом классическим стилем, а 30-го — гонку на 10 км также с раздельным стартом.

21 марта тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что у Большунова вновь возникли проблемы со спиной.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Большунову не интересно соревноваться в России.