Легенда «Спартака» эмоционально обратился к игрокам клуба перед дерби с ЦСКА

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Егор Титов обратился к футболистам команды перед матчем со столичным ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Ребята, вы играете в красно-белой майке. У вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было все. Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды — значит, надо стремиться к пятой», — сказал Титов.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее журналист Отар Кушанашвили пожалел Мостового в преддверии дерби «Спартак» — ЦСКА.