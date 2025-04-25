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Названы команды, которые разыграют чемпионство в РПЛ

Экс-вратарь Кавазашвили: борьба за чемпионство будет идти между пятью командами
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что в концовке чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) борьба будет идти не только за чемпионство. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Борьба будет идти помимо «Зенита» и «Краснодара» с остальными командами с 3 по 5 место в турнирной таблице РПЛ. У нас чемпионат выровнялся, у нас нет уверенности в том, что у команд с первого по пятое место есть какое-то преимущество», — заявил Кавазашвили.

После победы «Краснодара» над махачкалинским «Динамо», коллектив Мурада Мусаева набрал 58 очков и снова увеличил отрыв от петербургского «Зенита» до пяти баллов. На третьем месте идет «Спартак» (50 очков), на четвертом — ЦСКА (48), на пятом — «Динамо» (46).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Мостовой разнес тренера команды лидера РПЛ.

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