Мостовой разнес тренера команды лидера РПЛ

Мостовой о тренере «Краснодара» Мусаеве: футбольные люди не знают, кто это

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой удивился количеству тренеров в топ-командах, которые не играли на серьезном уровне. Его слова приводит РИА Новости.

«Ранее высказанный негатив к Мусаеву? Я не знаю, кто это. И футбольные люди не знают, кто это, он же не играл в футбол. Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол», — заявил Мостовой.

56-летний Мостовой ранее закончил Высшую школу тренеров, но не получил ни одного предложения о работе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Мостовой раскрыл, как топ-клубу преодолеть кризис.