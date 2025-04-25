«Краснодар» занимает сейчас первое место в таблице РПЛ с 55 очками, а «Динамо» — 10-е (у махачкалинцев 27 баллов).
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.
Стартовый состав «Динамо» (Махачкала): Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19.30 мск.