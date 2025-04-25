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Спорт

Удержать лидерство в РПЛ: «Краснодар» сражается с «Динамо» в Махачкале. LIVE

РПЛ. 26-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирующий в турнире «Краснодар» играет на выезде с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
25 апреля 19:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:27

«Краснодар» занимает сейчас первое место в таблице РПЛ с 55 очками, а «Динамо» — 10-е (у махачкалинцев 27 баллов).

19:25

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

19:20

Стартовый состав «Динамо» (Махачкала): Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19.30 мск.

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