Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин рассказал, смог бы «Зенит» обыграть «Спартак» сейчас

Булыкин: «Зенит» не выглядит сильнее других претендентов на чемпионство
close
Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и известных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поставил под сомнение, что санкт-петербургский «Зенит» показывает в данный момент лучший по качеству футбол в Российской премьер-лиге.

«С «Химками» «Зенит» как сыграл? Сильнее всех? Чуть получше, чем «Химки». Не уверен, что «Зенит» может хорошо сыграть с тем же «Спартаком». У «Зенита» следующая игра с «Динамо» — одна из ключевых. Дальше вроде бы полегче, хотя там еще матчи с ЦСКА в Кубке будут… На самом деле в конце сезона все игры важные, нельзя терять очки. Все мы помним, как в прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» теряли очки в непонятных играх, а «Динамо» их смогло догнать и перегнать. И могло стать чемпионом. Любой аутсайдер, который бьется за выживание, тоже может показать достойную игру и не дать выиграть», — считает Булыкин.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 53 очка после 25 туров и отставая на два балла от лидирующего «Краснодара». «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 50 баллами.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал о настроении перед играми с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами