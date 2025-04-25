Булыкин рассказал, смог бы «Зенит» обыграть «Спартак» сейчас

Бывший нападающий сборной России и известных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поставил под сомнение, что санкт-петербургский «Зенит» показывает в данный момент лучший по качеству футбол в Российской премьер-лиге.

«С «Химками» «Зенит» как сыграл? Сильнее всех? Чуть получше, чем «Химки». Не уверен, что «Зенит» может хорошо сыграть с тем же «Спартаком». У «Зенита» следующая игра с «Динамо» — одна из ключевых. Дальше вроде бы полегче, хотя там еще матчи с ЦСКА в Кубке будут… На самом деле в конце сезона все игры важные, нельзя терять очки. Все мы помним, как в прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» теряли очки в непонятных играх, а «Динамо» их смогло догнать и перегнать. И могло стать чемпионом. Любой аутсайдер, который бьется за выживание, тоже может показать достойную игру и не дать выиграть», — считает Булыкин.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ, набрав 53 очка после 25 туров и отставая на два балла от лидирующего «Краснодара». «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 50 баллами.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал о настроении перед играми с ЦСКА.