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«По щам друг друга бьют»: экс-футболист «Спартака» рассказал о настроении перед играми с ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» Глушаков: перед матчами с ЦСКА кайфуешь
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FC Spartak/Twitter.com/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что тренеру не надо дополнительно настраивать футболистов на игры со столичным ЦСКА.YouTube-канале «О, Футбол!».

«Перед такими матчами кайфуешь и тренер особо ничего не говорит. Все выходят, по щам друг друга бьют и заводят перед игрой», — сказал Глушаков.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее Глушаков заявил о развале «Спартака».

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