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Булыкин объяснил значение матча «Спартака» с ЦСКА в РПЛ

Булыкин: «Спартак» и ЦСКА сразятся за шансы на медали в этом сезоне
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, амстердамский «Аякс» и бельгийский «Андерлехт» из Брюсселя, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о центральном матче ближайшего тура Российской премьер-лиги, в котором в столичном дерби встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«В этих играх, естественно, нужно побеждать, если ты хочешь показать, что ты бьешься за высокое место. Особенно с прямым конкурентом. Думаю, будет битва: во-первых, дерби, во-вторых, за то, чтобы иметь шансы на медали в этом сезоне», — считает Булыкин.

«Спартак» занимает третье место после 25 туров РПЛ, отставая на пять очков от лидирующего «Краснодара» и на три очка от идущего на втором месте «Зенита» из Санкт-Петербурга. ЦСКА, мощно проводящий весенний отрезок сезона, располагается на четвертой позиции в четырех очках позади «Спартака». По ходу весенней части сезона армейцы обошли в турнирной таблице «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что в матче «Спартак» — ЦСКА ждут удаления.

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