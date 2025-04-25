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Раскрыты сроки выплаты сбежавшим из «Ростова» футболистам компенсации

Юрист Анцелиович: сроков выплаты компенсации Норманна «Ростову» нет
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Global Look Press

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что спортивный арбитражный суд (CAS) не устанавливает сроки для выплаты компенсаций, однако есть возможность добиться выплаты в размере €3 млн со стороны норвежца Матиаса Норманна «Ростову». Ее слова приводит РИА Новости.

«Решение вступает в силу в момент, когда его сообщают сторонам. Мы получили решение примерно в начале апреля, с этого же времени оно вступило в силу. CAS никогда не устанавливает сроков для исполнения такого решения. Это возлагается на сами стороны», — заявила Анцелиович.

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом».

Ранее сбежавшего из России футболиста дисквалифицировали за плевок в соперника.

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