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Сбежавшего из России футболиста дисквалифицировали за плевок в соперника

Экс-игрок клубов РПЛ Норманн дисквалифицирован за плевок в Саудовской Аравии

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Global Look Press

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Матиас Норманн, который на данный момент выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Раед», дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата. Об этом сообщает Actu SPL в социальных сетях.

29 февраля в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» норвежский полузащитник был удален с поля на 63-й минуте за плевок в игрока Абдельхамида Сабири. В текущем сезоне Норманн сыграл за «Аль-Раед» 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Норманн выступал за «Ростов» с января 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Норвежский футболист провел за москвичей 15 матчей, а летом 2023 года самовольно покинул Россию, несмотря на действующий контракт. В августе он подписал соглашение с «Аль-Раедом». Позже российские клубы обратились в ФИФА, и теперь футболист должен выплатить «Ростову» неустойку в размере €2,9 млн.

Ранее решение ФИФА о выплате Норманном компенсации «Ростову» назвали логичным.

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