Сычев дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью odds.ru заявил, что считает «Барселону» фаворитом в предстоящем финальном матче Кубка Испании против мадридского «Реала».

«В данный момент актуальнее и нужнее этот трофей Карло Анчелотти, которого все уже почти уволили из клуба. «Реал» будет изо всех сил цепляться за трофей изо всех сил. Ну а «Барселона» на коне, она продолжает лидировать в чемпионате, успешно выступать в Лиге чемпионов и находиться в оптимальной форме. Поэтому ставлю на нее», — заявил Сычев.

26 апреля «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Мадридская команда 20 раз выигрывала этот трофей и располагается на третьем месте по этому показателю. «Барселона» является лидером, в активе команды 31 подобный титул.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 33 сыгранных туров, набрав 72 очка и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

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