Российская теннисистка сыграет со сменившей гражданство Касаткиной на турнире в Испании

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв представительницу Сербии Ольгу Данилович.

Встреча, которая продолжалась 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4. За это время Александрова выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти. В активе Данилович три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-поинта из шести.

Следующим соперником Александровой станет сменившая гражданство Дарья Касаткина, которая обыграла Алисию Паркс из США.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее «Салават Юлаев» вышел в полуфинал КХЛ.