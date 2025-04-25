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Легенда ЦСКА дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Динамо» может обыграть «Зенит»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Зенитом» в интервью «Газете.Ru» заявил, что предстоящий матч принесет зрителям массу удовольствия.

По его словам, у бело-голубых есть шанс проявить себя достойно и побороться за победу.

«Динамо» — «Зенит» — это будет очень интересная игра, хозяева должны дать бой на своем поле, обязательно. Это будет им на пользу — будет шанс подняться в таблице и вмешаться в борьбу за медали, — заявил Пономарев.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 26 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский коллектив занимает второе место, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла. «Динамо» идет на пятой строчке с 46 очками.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Динамо» может переиграть «Зенит».

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