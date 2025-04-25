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Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» может переиграть «Зенит»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Зенитом» в интервью «Газете.Ru» заявил, что у команды под руководством Марцела Лички есть неплохие шансы победить.

По его словам, в пользу бело-голубых может сыграть отсутствие давления.

«Динамо» может преподнести сюрприз и обыграть «Зенит», и помочь тем самым «Краснодару» и «Спартаку». У бело-голубых ровная хорошая команда, в неплохих физических кондициях, без каких-либо психологических проблем. Думаю, чемпионских задач у них нет, так что смогут спокойно и раскрепощенно сыграть. «Зенит» будет ждать непростая игра», — заявил Гладилин.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 26 апреля. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский коллектив занимает второе место, набрав 53 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла. «Динамо» идет на пятой строчке с 46 очками.

Ранее легенда ЦСКА дал прогноз на дерби со «Спартаком».

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