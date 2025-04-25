Экс-президент «Спартака»: ошибка вратаря команды в матче с ЦСКА будет расценена как предательство

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что голкипер клуба Илья Помазун будет испытывать давление в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат».

«На спартаковских трибунах хватает сектантов. Мне кажется, Илья будет максимально стараться защищать ворота. Но любая непреднамеренная ошибка будет расценена как предательство или игра в пользу ЦСКА», — сказал Червиченко.

Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» в 2025 году.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее легенда ЦСКА дал прогноз на дерби со «Спартаком».