Легенда ЦСКА дал прогноз на дерби со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что в дерби со «Спартаком» возможен любой исход

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Спартак» примет московский ЦСКА, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что исход дерби предугадать сложно.

По его словам, у каждой команды будут возможности склонить игру в свою пользу.

«Срывы бывают в каждой команде — «Спартак» более-менее в прошлом туре только во втором тайме сыграл нормально, а ЦСКА ковырялись с «Крыльями» два тайма. В дерби всегда другой настрой — у каждого своя психология, своя мотивация, своя нервная система. Без этого никуда. Бой будет серьезный, так что может случиться любой результат», — заявил Пономарев.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак». Игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал главную проблему клуба.