Стала известна сумма, которую получит «Краснодар» от переименования стадиона

Футбольный клуб «Краснодар» получит от маркетплейса Ozon до 1,8 млрд рублей от переименования стадиона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник.

Стадион «Краснодара» с 1 мая будет называться «Ozon Арена».

Источник отметил, что на рынке спортивного маркетинга стоимость контракта составляет 430–450 млн руб. в год. Соглашение о переименовании стадиона заключено на четыре года.

«Краснодар» стал единственным клубом в Российской премьер-лиги (РПЛ), отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На счету санкт-петербургского «Зенита» 53 балла, московский «Спартак» идет третьим с 50 очками, а дальше располагаются еще три столичные команды: ЦСКА (48), «Динамо» (46) и «Локомотив» (44). «Зенит» побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» сыграет с московским «Динамо».

Ранее экс-футболист «Зенита» заявил, что у «Краснодара» больше нет права на ошибку.