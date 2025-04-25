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Стала известна сумма, которую получит «Краснодар» от переименования стадиона

«РБК Спорт»: «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» получит от маркетплейса Ozon до 1,8 млрд рублей от переименования стадиона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник.

Стадион «Краснодара» с 1 мая будет называться «Ozon Арена».

Источник отметил, что на рынке спортивного маркетинга стоимость контракта составляет 430–450 млн руб. в год. Соглашение о переименовании стадиона заключено на четыре года.

«Краснодар» стал единственным клубом в Российской премьер-лиги (РПЛ), отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На счету санкт-петербургского «Зенита» 53 балла, московский «Спартак» идет третьим с 50 очками, а дальше располагаются еще три столичные команды: ЦСКА (48), «Динамо» (46) и «Локомотив» (44). «Зенит» побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» сыграет с московским «Динамо».

Ранее экс-футболист «Зенита» заявил, что у «Краснодара» больше нет права на ошибку.

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